Isaiah Thomas consegue expulsão mais rápida da NBA em 18 anos: 88 segundos

Isaiah Thomas conseguiu uma marca realmente notável na partida entre o Washington Wizards e o Portland Trail Blazers: foi expulso 88 segundos após a partida ser iniciada.

No lance, Thomas disputa a bola com um adversário na lateral da quadra, perto de um dos juízes. No meio da disputa, ele empurra o juiz, que então se revolta e aplica a punição máxima no jogador. Confira no vídeo.

Isaiah Thomas conseguiu ser Ejetado lá em Washington com menos de 90 segundos de jogo, por empurrar um árbitro. pic.twitter.com/VK1PgnWBZ2 — NBA do Povo (@NBAdoPovo) January 4, 2020

Foi a expulsão com menos tempo em jogo desde a de Greg Ostertag, do Utah Jazz, em dezembro de 2002. Na ocasião, Ostertag também foi expulso ainda no segundo minuto de jogo por reclamar demais com um dos árbitros.

Se contarmos, além dos jogadores, a expulsão mais rápida foi na temporada passada: o técnico Gregg Popovich, do San Antonio Spurs, teve que voltar ao vestiário após 63 segundos de jogo, também por diversas reclamações com a arbitragem.

Fora da quadra, Isaiah Thomas viu seus companheiros do Washington Wizards, terceira pior campanha da Conferência Leste, serem derrotados pelo Portland Trail Blazers, que briga pelos playoffs do Oeste. Damian Lillard foi o cestinha da partida com 35 pontos.