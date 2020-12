Atleta da NBA fala de caso de invasão por engano; bandido queria casa de Kylie Jenner

"Está tudo bem", tranquilizou DeMar DeRozan sobre um curioso caso em que esteve envolvido. O jogador do San Antonio Spurs garantiu que está tudo bem consigo e sua família e falou pela primeira vez sobre o episódio em que um bandido invadiu sua residência há duas semanas.

De acordo com o site norte-americano TMZ, no dia 19 de novembro DeRozan ouviu uma movimentação estranha na área externa de sua casa em Los Angeles, o que incluía uma de suas crianças. Quando o jogador resolveu ver o que estava acontecendo, ele encontrou com o bandido e o perseguiu por toda a extensão do local.

Justin Bergquist foi preso quando estava voltando ao portão de entrada do condomínio. Após a detenção, ele afirmou à polícia que estava procurando a casa de Kylie Jenner, e não de DeMar DeRozan. Ainda sobre o ocorrido, o jogador da NBA lidou bem humorado com a situação.

"Eu cresci em Compton, na Califórnia", disse o jogador neste sábado. "Já passei por coisa pior."