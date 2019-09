Jogador da NBA enforca namorada, ameaça se matar e é preso

O jogador da NBA Rodions Kurucs, do Brooklyn Nets, foi preso nesta terça-feira acusado de enforcar sua namorada. A agressão teria sido motivada por uma briga do casal dentro do apartamento do jogador, em Nova York, nos Estados Unidos.

De acordo com o jornal The New York Daily News, a agressão aconteceu no dia 27 de junho. Kurucs chegou a ser preso, mas foi liberado sem pagamento de fiança e com uma ordem de restrição para não se aproximar da vítima.

Ainda segundo a publicação, o atleta de 21 anos teria ameaçado se matar. O relato conta que ele empurrou a sua namorada, jogou ela na cama, deu dois tapas, mordeu os seus lábios e causou uma lesão em suas costelas.

Logo após as acusações, os Nets emitiram uma nota sobre o caso. "Fomos notificados e estamos a colaborar com a Liga no processo que iniciaram para obter mais informações sobre este caso. Os Nets levam este tipo de acusações com extrema seriedade. Não haverá mais comunicados até que termine o processo de investigação", publicaram.

Kurucs está em sua segunda temporada na NBA. O jogador teve médias de 8,5 pontos por jogo da temporada passada.