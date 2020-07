Jogadores da NBA demonstram gosto pela liga feminina através de casacos

A temporada da NBA está perto de recomeçar após quatro meses sem jogos por conta da pandemia de coronavírus - mais ou menos ao mesmo tempo em que a WNBA, a liga feminina de basquete dos Estados Unidos, iniciará neste sábado. Por isso, jogadores como LeBron James, Trae Young, RJ Barrett e vários outros apareceram usando casacos com o logotipo da WNBA.

Normalmente, as temporadas da NBA e da WNBA não se sobrepõem, o que torna possível que os jogadores de um campeonato estejam sempre presentes nos jogos do outro. Em 2020, isso não será tanto por conta da paralisação da liga masculina quanto da própria pandemia, que obrigou as organizações a adotarem protocolos de proteção em 'bolhas' e jogos sem público.

A NBA realizará os jogos finais da temporada e os playoffs no Walt Disney World, em Orlando, na Flórida, e os jogadores não podem sair dos locais autorizados. Já a WNBA se iniciará na Flórida, a aproximadamente 160 quilômetros de distância de Orlando, na IGM Academy, em Brandenton.

A WNBA terá uma temporada mais curta: as 12 equipes disputarão 22 partidas, em vez de 34, antes dos playoffs. Outro destaque da liga será o apoio aos movimentos sociais, com o lema 'Black Lives Matter' (Vidas Negras Importam) pintado no chão da quadra onde os jogos ocorrerão. O primeiro jogo será entre Los Angeles Sparks e Phoenix Mercury. A NBA volta na próxima quinta-feira, 30 de julho, com o jogo entre Utah Jazz e New Orleans Pelicans.