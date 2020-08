Jogos da NBA terão transmissão em drive-ins em São Paulo e no Rio

Além da exibição de partidas de futebol do Campeonato Brasileiro, a rede nacional de drive-ins Go Dream terá jogos de basquete. A Budweiser, parceira da iniciativa, vai oferecer os duelos dos playoffs da NBA ao vivo a partir deste domingo, dia 23. E a primeira exibição será o jogo 4 entre Toronto Raptors e Brooklyn Nets, às 19h30.

Idealizado pela Dream Factory, o Go Dream está localizado no estádio Pacaembu, em São Paulo, e no BarraShopping, no Rio de Janeiro, com funcionamento até 13 de setembro.

"Os fãs de NBA não ficarão órfãos de uma experiência única! Se os playoffs acontecerão no NBA Campus, aqui no Brasil os fãs poderão assistir aos jogos dentro do Go Dream", conta Alice Alcântara, gerente de marketing de Budweiser.

"Além das transmissões, os fãs podem contar com algumas surpresas e, claro, shows incríveis com a curadoria Budweiser, complementa.