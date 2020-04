Jordan diz saber que sua última temporada nos Bulls seria 'um ano difícil'

Às vésperas de ter um documentário divulgado em um serviço de streaming, Michael Jordan começa a relembrar história da sua época de Chicago Bulls, franquia a qual venceu nada menos que seis vezes a NBA. Em recente entrevista, o lendário jogador diz que ele e o time todo sabia que a temporada 1997/1998 seria sua "última dança" juntos logo no começo daquele que seria uma campanha vitoriosa.

Jordan contou a Robin Roberts, do programa norte-americano Good Morning America, que sua sexta e última temporada vitoriosa com os Bulls seria 'um ano difícil' e que tinha conhecimento de que aquela seria a última campanha do elenco jogando junto, desde o começo do campeonato.

"Foi um ano difícil", disse Jordan. "Nós todos estávamos tentando aproveitar aquele ano, sabendo o que viria acontecer no fim... No começo da temporada, basicamente começou quando Jerry Krause (então gerente geral do time de Chicago) contou a Phil (Jackson, então técnico) que ele poderia chegar a 82 a 0 que nunca teria a chance de fazer de novo. Sabendo disso, eu me comprometi com Phil, obviamente, e se ele não fosse o treinador, eu obviamente não iria jogar."

"Então, Phil começou o ano dizendo 'esta é a última dança'. E nós jogamos desse jeito. Basicamente, isso meio que ficou na mente durante o decorrer do ano, sabendo que isso tinha que terminar. Mas também concentrou nosso foco para garantir que terminássemos da maneira correta", acrescentou o astro.

"Por mais triste que isso pudesse soar no começo daquela temporada, nós tentamos curtir o ano e terminar o mesmo corretamente", disse Jordan. A série documental, que estreia neste domingo, foca basicamente neste momento: no último ano dos jogadores do Chicago Bulls juntos.