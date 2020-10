Kevin Durant coloca LeBron James e Carmelo Anthony em sua lista de ídolos da NBA

A estrela do Brooklyn Nets, Kevin Durant, revelou que "Kobe Bryant, Michael Jordan, LeBron James e Carmelo Anthony" são seus ídolos na NBA. A revelação aconteceu durante uma entrevista ao jornal Marca. Nela, Durant também explicou o motivo pelo qual deixou de usar o número 35 em sua camisa.

"Todos os grandes jogadores e meus jogadores favoritos, carregam um número de dois dígitos, mas agora é um momento para mudanças, é uma nova era para mim no Brooklyn", disse o jogador, que ficou fora da temporada em decorrência de uma lesão no tendão de aquiles.

Seu antigo número, o 35, utilizado durante suas passagens pelo Oklahoma City Thunder (2008-2016) e Golden State Warriors (2017-2019), foi escolhido em homenagem a um professor falecido. Sua camisa está entre as mais vendidas da NBA há sete anos e, mesmo com a nova numeração, deve permanecer no topo do ranking.