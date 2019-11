Kobe Bryant acompanha grande atuação de LeBron em vitória do Lakers

Ídolo do Los Angeles Lakers, Kobe Bryant esteve no Staples Center na noite de ontem e assistiu à vitória do time californiano sobre o Atlanta Hawks por 122 a 101. O jogador foi ovacionado pela torcida e cumprimentou jogadores, como LeBron James.

O encontro das lendas do basquete chamaram a atenção do público e Kobe vibrou com as belas jogadas de sua antiga equipe, como na cravada sensacional de Danny Green. Assista ao momento no vídeo abaixo:

Com mais uma atuação decisiva de LeBron James, o Lakers se garantiu na liderança da Conferência Oeste da NBA. A equipe da Califórnia tem 11 triunfos em 13 partidas disputadas. O astro foi o autor de um "double-double" de 33 pontos e 12 assistências no Staples Center, onde também ajudou o seu time com sete rebotes durante os 33 minutos em que esteve em quadra.

O jogador disse que foi "fantástico" atuar com Kobe presente entre os espectadores e lembrou de quando via pela TV o ídolo enquanto ainda era um menino e alimentava o sonho de jogar na NBA. "Isso é tão surreal para mim, um garoto de Akron poder ter um cara como Kobe aqui tirando um tempo do seu dia. Mesmo neste momento da minha carreira, ainda é especial", disse o atleta, também consagrado na NBA, campeão por três vezes, sendo duas pelo Miami Heat e uma pelo Cleveland Cavaliers.