Kobe Bryant entra na lista da Forbes dos mortos que 'mais lucraram' em 2020

Kobe Bryant faleceu em 20 de janeiro deste ano, mas sua memória continuará viva por muito tempo. E também seguirá lucrativa. O astro do Los Angeles Lakers 'lucrou' 20 milhões de dólares (R$ 109,2 milhões) neste ano, entrando na lista da revista Forbes de pessoas já falecidas que ganharam mais dinheiro.

Kobe ficou na sexta posição na lista, atrás de Michael Jackson (48 milhões de dólares, ou R$ 202 milhões), do caricaturista Dr. Seuss (33 milhões de dólares, ou R$180 milhões), de Charles Schulz, o criador de personagens como Snoopy e Charlie Brown (32,5 milhões de dólares, ou R$ 177 milhões), do golfista Arnold Palmer (25 milhões de dólares, ou R$136,5 milhões) e de Elvis Presley (com 23 milhões de dólares ou R$125 milhões).

O dinheiro que Kobe 'ganhou' veio principalmente das roupas e calçados com a marca dele licenciadas pela Nike. Estima-se que a empresa fature 250 milhões de dólares (R$ 1,365 bilhão) com a linha do jogador. A autobiografia do atleta, 'Mentalidade Mamba', lançada em 2018, também contribuiu com a venda de 300 mil livros, 10 vezes mais que em 2019. Após o título do Lakers na NBA, a camisa de Kobe foi a segunda mais vendida da liga, atrás apenas da de LeBron James.

Kobe faleceu em um acidente de helicóptero ocorrido em Calabasas, na California. Junto com ele, morreram sua filha Gianna, de 13 anos, e outras sete pessoas, incluindo o piloto da aeronave.