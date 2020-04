Kobe participou de série sobre Michael Jordan uma semana antes de morrer

Kobe Bryant teve a chance de dizer o quanto Michael Jordan significava para ele uma semana antes de falecer em um acidente de helicóptero. O ex-jogador do Los Angeles Lakers participou da série documental 'The Last Dance', sobre Jordan, que estreará na próxima semana nos Estados Unidos.

Segundo o diretor da série documental, Kobe se emocionou ao falar do colega de profissão, que considerava como ídolo e amigo fora das quadras. "Ouça Kobe naquela conversa dizendo que Michael era como seu irmão mais velho. Pouco depois disso, Michael emocionou a todos com o discurso no funeral público de Kobe, onde dizia "descanse em paz, irmãozinho". A cena está muito mais emocionante agora, mostrando como era a relação dos dois", afirmou Jason Hehir, em entrevista ao The Athletic.

Jordan foi um dos atletas que discursaram no tributo feito a Kobe Bryant no dia 24 de fevereiro. Na ocasião, o ex-atleta do Chicago Bulls se emocionou diversas vezes ao falar sobre o amigo. Kobe faleceu em 24 de janeiro, ao lado da filha, Gianna, e de outras sete pessoas que estavam no helicóptero.

A série 'The Last Dance' terá dez episódios contando a história da temporada 1997-98 da NBA, a última de Michael Jordan no Chicago Bulls e que marcou o sexto e último título da carreira do astro. Após a exibição nos Estados Unidos, a série ficará disponível em todos os países através da Netflix.