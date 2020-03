Em quarentena, Leandrinho vê o nascimento da filha pelo celular

O ala Leandrinho, do Minas, está em quarentena desde a semana passada após apresentar sintomas do coronavírus. Em isolamento, o jogador acompanhou o nascimento da sua terceira filha, Isabela, pelo celular.

Isabela é fruto do relacionamento de Leandrinho com a modelo Talita Rocca. A filha do casal nasceu no último domingo, em São Paulo. Até o momento, o contato do bebê com o jogador é apenas virtual.

Leandrinho ainda não foi diagnosticado com coronavírus, ele já fez os exames e aguarda o resultado. O jogador, campeão da NBA com o Golden State Warriors, também é pai de Alícia e Lara.

Vale lembrar que o primeiro atleta profissional no Brasil com coronavírus foi o pivô Maique, do Paulistano. A informação foi divulgada na última quinta-feira pelo próprio clube que disputa a Liga Nacional de Basquete e posteriormente confirmada pelo atleta.