LeBron James apresenta uniforme que utilizará no filme 'Space Jam 2'

A estrela do Los Angeles Lakers, LeBron James, divulgou o uniforme oficial do filme Space Jam 2, nesta terça-feira. Nas cores azul e laranja o jogador, que será protagonista do filme ao lado de Pernalonga e seus amigos, se mostra preparado para entrar em quadra.

O filme dará sequência a uma das franquias mais populares dos fãs de NBA. Space Jam foi lançado em 1996 e tinha Michael Jordan como protagonista. Dessa vez, LeBron James é quem comandará o “Tune Squad” ao lado de conhecidos personagens do “Looney Tunes”.

Sua estreia está marcada para julho de 2021 e sua produção é avaliada em cerca de R$ 1 bilhão. Outros astros da NBA e da WNBA estarão presentes no filme, que é dirigido por Ryan Coogler, de "Pantera Negra". São eles: Klay Thompson, Anthony Davis, Damian Lillard, Chris Paul, Kyle Kuzma, Diana Taurasi, Nneka Ogwumike e Chiney Ogwumike.