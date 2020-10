LeBron James compra mansão gigante avaliada em R$ 200 milhões

O astro do Los Angeles Lakers, LeBron James, comprou uma mansão de 10.117 metros quadrados, avaliada em US$ 36,8 milhões (R$ 200 milhões). O imóvel fica em em Beverly Hills e já perteceu a Katharine Hepburn, lenda hollywoodiana que venceu quatro oscars de melhor atriz. Sua última proprietária foi a apresentadora Lee Phillip Bell, falecida no início do ano.

Agora, LeBron possui três mansões na Califórnia. Ele já possui outra duas, uma avaliada em US$ 21 milhões e um segunda em US$ 23 milhões. Somadas, as três propriedades custam cerca de US$ 81 milhões (R$ 454,5 milhões).

A nova propriedade do MVP da NBA possui sala de cinema, piscina com trampolim, quadra de tênis, biblioteca e uma sala de troféus. Além disso, não faltam banheiros no local. Ao todo, são 12, oito convecionais e quatro que compõem as suítes da residência. Frio sua família também não passará. A mansão possui sete lareiras.