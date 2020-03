LeBron James declara amor a Neymar e afirma ser fã do Liverpool

Longe das quadras, por conta do novo coronavírus (COVID-19), LeBron James mantém contato com seus fãs através de suas redes sociais. Na última sexta-feira (20), o astro dos Lakers fez uma transmissão ao vivo, em sua conta oficial do Instagram, onde respondeu uma série de perguntas. E uma delas relacionado a seus ídolos do futebol.

"Eu tenho alguns jogadores ótimos. Primeiro, todos os jogadores do Liverpool, simples assim. Mas tem o Mbappé, Neymar, Cristiano Ronaldo, esses caras são lendas. Eu amo todos eles. E esses são apenas alguns", revelou James.

Não é segredo que LeBron é fã da equipe de Jurgen Klopp. Na temporada 2018/19, ele já havia publicado um vídeo comemorando a virada dos Reds diante do Barcelona na Champions League. Em 2011, antes mesmo do treinador alemão assumir o comando dos Reds, James adquiriu 2% das ações do Liverpool.

Com a NBA suspensa por tempo indeterminado, desde o dia 12 de março, o astro dos Lakers segue em isolamento voluntário em sua casa, interagindo, apenas, via redes sociais.