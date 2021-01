LeBron James divulga primeiras imagens do novo Space Jam

LeBron James, astro do Los Angeles Lakers na NBA, segue sendo a principal fonte de novas informações sobre o novo filme Space Jam, no qual "contracenará" com Pernalonga e os demais Looney Tunes. Dessa vez, LeBron divulgou as primeiras imagens do filme.

Nelas, é possível ver LeBron e Pernalonga olhando assustados enquanto algo sobe até o telhado do ginásio em que estão jogando e parece explodir em meio a um show de luzes. As imagens ainda não parecem estar finalizadas. Confira.

Space Jam 2 está previsto para estrear em 16 de julho de 2021. Além de LeBron, o longa contará com Anthony Davis, do Los Angeles Lakers, Damian Lillard, do Portland Trail Blazers, Klay Thompson, do Golden State Warriors, e as jogadoras da WNBA Diana Taurasi, do Phoenix Mercury e Nneka Ogwumike e Chiney Ogwumike, ambas do Los Angeles Sparks.

Uma sinopse do filme já foi divulgada na imprensa, embora não de forma oficial: "Durante uma viagem aos estúdios da Warner Bros, a estrela da NBA, LeBron James e seu filho acidentalmente ficam presos dentro do mundo que contem todas as histórias e personagens da Warner Bros, onde tudo está sob o controle de uma força corrompida extremamente poderosa chamada Al G (interpretada por Don Cheadle). Com a ajuda de Pernalonga, LeBron precisa navegar através desse mundo nunca antes imaginado, cheio de cenas de filmes icônicos e personagens clássicos, conforme ele tenta reunir os Looney Tunes e resgatar seu filho. Para voltar para casa, LeBron e os Looney Tunes precisarão desvendar o misterioso plano de Al G e vencer um jogo de basquete épico contra a versão gamificada das maiores estrelas da NBA".