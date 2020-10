LeBron James reage a erro decisivo de Danny Green no jogo 5: 'Nós confiamos nele'

Foi por pouco, muito pouco, mas o Los Angeles Lakers não foi campeão da NBA nesta sexta-feira. A equipe de LeBron James tinha o jogo nas mãos, mas acabou cedendo a vitória ao Miami Heat por 111 a 108, forçando assim o jogo 6 da decisão da liga.

Com menos de 10 segundos restando para o final e os Lakers perdendo por apenas um ponto, LeBron estava prestes a 'colocar a cereja sobre o bolo' após uma atuação de 40 pontos, conquistando seu 4º título da NBA na carreira. Encrencado com uma forte defesa do Heat, o astro, que liderou a liga em assistências pela primeira vez em sua carreira, achou um passe para Danny Green livre de marcação de frente para a cesta.

Green, duas vezes campeão da NBA e com 40% de aproveitamento das bolas de 3 pontos na carreira, que tem um apelido de 'Deadshot' por sua reputação, assinou com os Lakers na última pós-temporada para momentos como este desta sexta-feira: abrir espaço em quadra e aproveitar a habilidade de James de criar oportunidades.

Mas, tudo ruiu com o ala-armador livre de marcação em um dos momentos mais oportunos de carimbar o anel de campeão. A bola de Green, com 7,1 segundos restando para o fim, 'amassou o aro' como é comum dizer na gíria do basquete e Miami então conseguiu assegurar a vitória, diminuindo assim a diferença para os Lakers para 3 a 2.

"Assim, se você olhar a jogada, eu fui capaz de atrair dois defensores para baixo do lance-livre e encontrei um arremessador livre de marcação na linha dos três para ganhar o campeonato", analisou LeBron James após a partida. "Eu confiei nele. Nós confiamos nele. E apenas não aconteceu."

"Você vive com isso. É um dos melhores chutes que nós poderíamos ter tido... Danny (Green) tinha uma visão clara do lance. E simplesmente não aproveitou. Eu tenho certeza que ele gostaria de ter essa oportunidade de novo", acrescentou o astro.