LeBron James revela título e logomarca da sequência de Space Jam

O jogador de basquete LeBron James revelou nesta quinta-feira que a sequência do filme "Space Jam", que será estrelada por ele, se chamará de "A New Legacy" ("Um Novo Legado", em tradução livre) e estreará no ano que vem.

O astro do Los Angeles Lakers anunciou o nome do projeto com um simples post no Instagram que apresentava um boné decorado com o logotipo do filme, que foi posteriormente postado em alta definição no perfil oficial da obra no Twitter.

O lançamento da sequência ainda está previsto para 16 de julho de 2021, mas a imprensa especializada vem advertindo que a data pode ser alterada, já que a pandemia do novo coronavírus paralisou as rodagens. Além disso, os estúdios da Warner Bros. têm outro blockbuster pendente, "Tenet", de Christopher Nolan, que terá de ser adiado se os cinemas continuarem fechados.

O cineasta Malcolm D. Lee será o responsável por dirigir "Space Jam: A New Legacy", projeto previamente assinado por Terence Nance, que assumiu as rédeas após outra rejeição, a de Justin Lin. Ryan Coogler, diretor de "Pantera Negra", será o produtor da sequência, que girará em torno da figura de LeBron e seus amigos de infância de Akron, no estado de Ohio.

A primeira parte de "Space Jam", um filme que misturava animação e ação real, foi estrelado por Michael Jordan em 1996 e arrecadou cerca de US$ 250 milhões em todo o mundo. A continuação é um projeto que está em desenvolvimento há anos e que finalmente se tornará realidade.