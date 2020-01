Louis Vuitton vai projetar estojo para guardar o troféu da NBA

A Louis Vuitton, do grupo de luxo francês LVMH, anunciou nesta quarta-feira que assinou uma parceria de vários anos com a liga norte-americana de basquete NBA, à medida que a marca aumenta seus esforços para ganhar espaço no mercado dos Estados Unidos.

A Vuitton, mais conhecida por suas bolsas de couro e por vestir estrelas no tapete vermelho, vai projetar um estojo para guardar o troféu da NBA, como fez em outros esportes, como o tênis, onde fez um cofre para a taça da Copa Davis.

A marca disse que também produziria uma linha de roupas de edição limitada vinculada à parceria com a NBA./Com informações da agência Reuters