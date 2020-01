Doncic se encontra com fã mirim que luta contra a epilepsia e lhe dá presente

Luka Doncic e o pequeno garoto Brayden Whitley protagonizaram um belo momento na noite da última quarta-feira, no jogo entre o Dallas Mavericks e o Brooklyn Nets. O garoto de nove anos, que luta contra a epilepsia e acredita que ver o atleta ajuda, pode se encontrar com o ídolo.

Acompanhado pelo pai Ryan, Brayden levou um cartaz para o jogo que dizia: "Meu médico disse que assistir Luka me ajuda com a epilepsia! Nove meses sem convulsões!". A placa chamou a atenção de Darrel Armstrong, assistente técnico do Mavericks, que levou o garoto até a quadra, onde a equipe se aquecia.

Doncic acolheu o fã quando chegaram até ele e tirou uma foto com o garoto, sem se importar com a quebra de concentração. Brayden ficou muito animado, e deve ter ficado mais ainda após a vitória do Mavericks por 123 a 111, quando recebeu um presente do jogador esloveno.

@dallasmavs assistant coach Darrell Armstrong spots a boy holding a sign in the crowd about being seizure-free and helps a young fan meet @luka7doncic. “I’m actually going to meet Luka?” the boys says. #MFFL #Mavs #thisiswhyweplay @NBA #LukaMagic #lukadoncic pic.twitter.com/wVpPZFhQnV — Dorothy J. Gentry (@DorothyJGentry) January 3, 2020

O pequeno fã recebeu nada mais, nada menos que o tênis que Doncic usara na partida, e o atleta fez questão de autografá-lo na frente de Brayden. Com certeza, ele nunca irá esquecer esse dia.

"Como jogador, nós temos que nos conectar com os fãs de alguma forma. Você save que nunca vai conseguir se conectar com todo mundo, é muito difícil. Mas quando vejo uma dessas crianças, quero fazer tudo possível para lhes dar algo. E isso foi um prazer para mim", comentou Doncic após o reencontro com Brayden.