Marcelinho Huertas ganha prêmio na Espanha e recebe recado de Splitter

O ex-jogador Tiago Splitter exaltou o armador Marcelinho Huertas, que receberá nesta quinta-feira o Prêmio Efe de melhor jogador latino-americano da temporada passada na Liga Endesa, a principal competição de basquete Espanha.

"Marcelo é um especialista, é um veterano do basquete e merece esse prêmio", disse o integrante da comissão técnica do Brooklyn Nets. Splitter, que jogou com Huertas no Baskonia, da Espanha, e na seleção brasileira, recordou de uma das primeiras conversas que teve com o antigo companheiro, na República Dominicana, logo após uma derrota com a equipe nacional.

"Falamos do futuro, de como iríamos jogar, de quem iria estar com o time", contou. "Marcelo é mais do que um amigo. A verdade é que, desde aquele momento, nos conectamos muito bem. Temos vivido momentos de felicidade e momentos não tão bons", completou o ex-pivô, campeão da NBA com o San Antonio Spurs, em 2014.

Nesta quinta-feira, Huertas receberá o troféu da segunda edição do Prêmio Efe das mãos de Rosario Prieto, delegada da Agência Efe na cidade de Tenerife. A solenidade de premiação acontecerá na Casa de los Capitanes de La Laguna, com todas as medidas de precaução contra o novo coronavírus.

O brasileiro foi o líder indiscutível do ranking elaborado pela Agência Efe e pela entidade que organiza a Liga Endesa, com 132 pontos, após temporada em que teve médias de 13,1 pontos e 8,1 assistências.

Na sequência, ficaram três argentinos: Gabriel Deck (76 pontos), Nico Brussino (68) e Facundo Campazzo (60). Fechando o 'top-5', apareceu outro brasileiro, o ala-armador Vítor Benite, do San Pablo Burgos, com 48 pontos.