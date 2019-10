Michael Jordan inaugura clínica médica gratuita para pessoas de baixa renda

Foi com emoção que o ex-jogador de basquete Michael Jordan inaugurou, na última quinta-feira (17), a primeira de duas clínicas médicas que ele e sua família financiaram para oferecer tratamento médico a pessoas de baixa renda em Charlotte, cidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

"Isso é muito emocionante para mim, poder dar de volta a uma comunidade que me apoio durante os anos", afirmou Jordan, que foi hexacampeão da NBA e atualmente é dono do Charlotte Hornets, durante a cerimônia de inauguração da Novant Health Jordan Family Medical Clinic.

O custo do investimento da família do jogador foi de 7 milhões de dólares (quase R$ 30 milhões), e foi anunciado em 2017.

Bairro de baixa renda

A clínica, localizada em um bairro de baixa renda em Charlotte, vai oferecer acesso vital à atenção básica e de prevenção para membros da comunidade, incluindo pessoas que não têm plano de saúde ou que têm planos de saúde considerados precários.

Durante a inauguração da primeira das duas clínicas previstas, Michael Jordam prometeu fazer mais por essa parcela da população. "Esse é apenas o início de uma batalha para podermos alcançar o maior número possível de pessoas", afirmou ele.

Perfil nas redes sociais

A clínica também inaugurou um perfil na rede social Twitter, e comemorou a abertura dos atendimentos nesta quinta. Segundo o site oficial, pacientes de todas as idades poderão ter acesso a "serviços abrangentes", incluindo exames médicos, vacinas, laboratórios, raio-x e testes para doenças sexualmente transmissíveis.

The Novant Health Michael Jordan Family Medical Clinic is open for business!3149 Freedom Drive Charlotte, NC 28202 pic.twitter.com/gbS2AzZInA — Novant Health (@NovantHealth) October 17, 2019