MVP da NBA elege momento favorito do documentário de Michael Jordan

A quarentena em razão do novo coronavírus pode ser algo um tanto ocioso, mesmo para os atletas mais explosivos e atléticos da atualidade. Giannis Antetokounmpo, atual MVP da NBA, disse recentemente que não está conseguindo jogar basquete, então está tirando seu tempo para conversar com seus fãs.

Durante esta semana, o jogador grego perguntou aos seguidores no Twitter qual foi a parte preferida deles no documentário de Michael Jordan até agora. A série "The Last Dance" (traduzida em português para Arremesso Final) tem sido um dos passatempos mundiais nesta época de isolamento e conta a história do camisa 23 e sua trajetória nos anos que defendeu o Chicago Bulls e ganhou seis campeonatos. Toda segunda-feira tem episódio inédito no serviço de streaming Netflix.

What was your biggest takeaway from the Jordan Documentary thus far? — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) April 30, 2020

Após mais de quatro mil mensagens, Antetokounmpo demorou quase um dia, mas respondeu seus fãs com a sua parte preferida. "Meu momento de MJ do documentário The Last Dance é que perseguir a grandeza é uma missão de vida", escreveu o jogador do Milwaukee Bucks.

My MJ takeaway from the Last Dance documentary is that chasing greatness is a life mission. — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) May 1, 2020

De fato, Antetokounmpo não tem poupado esforços em sua busca pela grandeza. Pelo contrário. Na verdade, durante o jogo dia 18 de novembro em Chicago contra os Bulls, em que os Bucks saíram vitoriosos, e com os números 23 de Jordan e 33 de Scottie Pippen no alto do United Center, ele disse após a partida: "Eu definitivamente quero estar entre os melhores jogadores que já existiram."

"Eu tento me fechar e focar no que eu tenho que fazer. Mas sim, anos atrás, tipo quando eu vi o número 23 - e não só o 23, quando eu vi o 33 também - este é um cara com quem eu tenho conversado muito, Scottie (Pippen)", disse o ala grego. "Isso definitivamente me motiva. (Chicago) É uma grande cidade de basquete. É a cidade onde Michael Jordan e Scottie Pippen jogaram, então eu tenho esse 'molho' a mais em mim", completou.