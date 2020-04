Netflix antecipa série que vai mostrar Jordan e os Bulls em busca de título da NBA

A ESPN e a Netflix anteciparam a estreia da série "The Last Dance" (A Última Dança, em português) para o dia 19 de abril na emissora e dia 20 na plataforma de streaming. O documentário conta com 10 episódios e vai mostrar Michael Jordan e o Chicago Bulls em busca do sexto título da NBA.

A série que narra como Jordan liderou o Chicago Bulls na segunda metade da década de 90 exibe imagens inéditas da temporada 1997/98 e contará com dois capítulos inéditos toda semana, sempre às segundas-feiras.

"No outono de 1997, Michael Jordan, Jerry Reinsdorf, proprietário da franquia, e Phil Jackson, então técnico da equipe, concordaram em deixar que uma equipe de filmagem da NBA Entertainment acompanhasse os Bulls durante toda aquela temporada. O retrato final foi um conjunto de imagens e conteúdo exclusivo do astro e de um time que marcou época, revelado mais de duas décadas depois em 'The Last Dance'", diz trecho do comunicado divulgado nesta terça-feira.

"Michael Jordan e os Bulls dos anos 90 não eram apenas estrelas do esporte, eles eram um fenômeno global", comentou o diretor Jason Hehir. "Dirigir 'The Last Dance' foi uma oportunidade incrível para explorar os impactos extraordinários de um homem e uma equipe. Demoramos quase três anos para conseguir apresentar um conteúdo completo e definitivo da história de uma dinastia que define uma era, apresentar esses heróis do esporte como seres humanos. Espero que os espectadores gostem da série tanto quanto nós aproveitamos a oportunidade de produzir".

Confira a programação:

ESPN (Domingo / 19 de Abril)

22h (Episódio 1)

23h (Episódio 2)

Netflix (2ª feira / 20 de Abril)

4h01min (Episódios 1 e 2)

ESPN (Domingo / 26 de Abril)

20h (reapresentação Episódio 1)

21h (reapresentação Episódio 2)

22h (Episódio 3)

23h (Episódio 4)

Netflix (2ª feira / 27 de Abril)

4h01min (Episódios 3 e 4)

ESPN (Domingo / 3 de Maio)

20h (reapresentação Episódio 3)

21h (reapresentação Episódio 4)

22h (Episódio 5)

23h (Episódio 6)

Netflix (2ª feira / 4 de Maio)

4h01min (Episódios 5 e 6)

ESPN (Domingo / 10 de Maio)

20h (reapresentação Episódio 5)

21h (reapresentação Episódio 6)

22h (Episódio 7)

23h (Episódio 8)

Netflix (2ª feira / 11 de Maio)

4h01min (Episódios 7 e 8)

ESPN (Domingo / 17 de Maio)

20h (reapresentação Episódio 7)

21h (reapresentação Episódio 8)

22h (Episódio 9)

23h (Episódio 10)

Netflix (2ª feira / 18 de Maio)

4h01min (Episódios 9 e 10)