No dia em que Kobe completaria 42 anos, LeBron posta vídeo inédito do amigo

Neste dia 23 de agosto, se completam 42 anos desde que Kobe Bryant, um dos maiores jogadores de basquete da história, nasceu. A data não passou despercebida por LeBron James, que postou um vídeo relembrando um aniversário do amigo enquanto ele ainda estava vivo e jogava pelo Los Angeles Lakers.

Nas imagens, LeBron aparece puxando o canto de parabéns para Kobe e levando um pedaço de bolo até o amigo. Kobe parece feliz e entra na cantoria enquanto pega no colo a filha, Gigi, que na época era pequena. "Feliz aniversário, meu irmão. Sinto sua falta!" escreveu LeBron na legenda, junto com as hashtags "Black Mamba para sempre" e "Se foi mas nunca, jamais, esquecido".

Black Mamba era o apelido de Kobe, que faz referência a uma das cobras mais venenosas que existem. LeBron também já havia tatuado uma mamba negra, junto com os números 8 e 24 (os que Kobe utilizou na carreira) e os dizerem 'mamba para a vida'.

Kobe faleceu em 26 de janeiro de 2020, em uma trágica queda do helicóptero onde ele estava com Gigi e outras sete pessoas. Todos os que estavam na aeronave morreram. O desastre causou grande comoção em todo o esporte mundial.