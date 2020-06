Novak Djokovic 'desafia' LeBron James e é elogiado por astro do basquete

Atual número 1 do ranking mundial de tênis e considerado um dos maiores da história do esporte, Novak Djokovic mostrou que também tem alguma qualidade no basquete neste final de semana, em vídeo que postou no twitter. E o sérvio decidiu desafiar logo a maior estrela do esporte da bola laranja na atualidade: LeBron James.

"Estou pronto para um mano a mano, LeBron?", escreveu na legenda do vídeo, marcando o atleta norte-americano, que respondeu na sequência. "Ha! Eu vou dizer que você está! Linda jogada nesse arremesso, amigo", brincou LeBron.

Nas imagens, Djokovic passa a bola entre as próprias penas algumas vezes antes de arremessar para dois pontos e converter. Confira.

Ha! I’m going to say I think you are!! Beautiful follow-thru on that shot buddy! https://t.co/fMUocbVMRL — LeBron James (@KingJames) June 20, 2020

Djokovic demonstrou as habilidades no basquete durante uma ação promocional da Adria Tour, torneio de exibição que está disputando em Zadar, na Croácia. Neste sábado, ele venceu o compatriota Pedja Krstin e o croata Borna Coric por 2 sets a 0. Basta mais uma vitória na última rodada do grupo, sobre o já eliminado Nino Serdarusic, para garantir a vaga na final da competição.