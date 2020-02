NPC Rieti, primeiro time de Kobe Bryant na Itália, aposenta a camisa 24

O NPC Rieti Pallacanestro, time italiano onde Kobe Bryant jogou em sua juventude, homenageou nesta quarta-feira o astro do Los Angeles Lakers - morto tragicamente aos 41 anos em um acidente de helicóptero -, durante um evento chamado de "Noite Kobe", onde a camisa 24 estava pendurada no teto da arena, sendo aposentada pelo clube.

Antes da partida contra o Givova Scafati, pela segunda divisão do Campeonato Italiano, vencida pelo Rieti por 90 a 81, a diretoria do homenageou Kobe, o chamando de "filho adotivo" do clube.

"Aqui você começou a jogar, quando cresceu nos fez sonhar. Nossas cores estão com você no céu", diz a mensagem.

A arena PalaSojourner estava repleta de faixas com o número 8, o primeiro usado por Kobe nos Lakers, para homenagear o astro que passou a juventude na Itália, onde seu pai, Joe Bryant, também jogador de basquete, atuou nas décadas de 1980 e 1990.

Gritos de "Kobe, Kobe" foram ouvidos nas arquibancadas da arena do NPC Rieti, um time que atualmente luta pela subir de divisão no basquete italiano.

O Rieti foi a equipe onde Kobe Bryant começou a dar os primeiros passos no basquete, num período em que também usava as camisas do Reggio Calabria e Pistoia, antes de se tornar em um dos maiores nomes da história da NBA.

O clube decidiu homenageá-lo com uma cerimônia no PalaSojourner, além de apresentar à prefeitura local uma proposta para dedicar uma rua da cidade ao astro do basquete.

Kobe Bryant morreu no dia 26 de janeiro, ao lado de sua filha, Gianna, de 13 anos, e outras sete pessoas em um acidente de helicóptero na área de Calabasas, na Califórnia. /EFE