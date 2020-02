Panini lança álbum de figurinhas oficial da NBA temporada 2019/2020

A Panini lançou o álbum de figurinhas oficial da NBA temporada 2019/2020. O novo livro ilustrado conta com 72 páginas e 464 cromos. Os fãs ainda terão informações sobre os 42 jogadores que trocaram de time na temporada atual, momentos marcantes da competição e dados sobre as equipes.

Das 464 figurinhas, 366 delas são normais e 98 especiais metalizadas, além de 80 cards normais e mais 20 especiais. No total, 30 equipes são representada em páginas duplas com imagens de atletas. Estão em destaque astros como Lebron James, Stephen Curry, Kevin Durant e James Harden. Todos aparecem com logos e uniformes oficiais da franquia.

"Buscamos sempre atender a todo o tipo de público. É muito bom podermos lançar também aqui, no Brasil, o livro ilustrado de uma das principais ligas de esporte, que tem conquistado cada vez mais fãs e colecionadores por todo o país", diz José Eduardo Martins, presidente da Panini Brasil.

Para quem deseja comprar o álbum, ele está disponível nas bancas de jornais e no site oficial da Panini. Uma versão brochura e porta-cards custa R$ 9,90. Envelopes com cinco figurinhas mais um card sair por R$ 3.