Passe do ano? Ex-Clippers, Teodosic dá assistência inacreditável na Itália

Poucas gente se lembra, mas o armador sérvio Milos Teodosic já teve passagem pela NBA. No entanto, sem marcas expressivas. Ele defendeu o Los Angeles Clippers entre 2017 e 2019 e não deixou muitas saudades na franquia da Califórnia, tendo sido acometido de algumas lesões e pouco tempo de quadra.

Mas o talento do armador europeu é incontestável e ele segue jogando, desta vez no Virtus Bologna, da Itália. Aos 33 anos, ele talvez tenha proporcionado um dos lances mais marcantes da sua carreira e talvez do basquete em si.

Conhecido por ser um "armador clássico", Teodosic tem as assistências e organização de jogadas como armas valiosas em seu arsenal. Para isso, um boa visão de quadra é essencial. Bom, não tão importante assim. Ele protagonizou um passe completamente sem angulo para um companheiro na zona morta após infiltrar no garrafão adversário. O lances repercutiu no mundo da bola laranja.

Bogdan Bogdanovic, do Sacramento Kings, disse em seu Twitter: "Eu nunca vi isso na minha vida antes!". Luka Doncic, astro do Dallas Mavericks também se manifestou na rede social. Confira as reações:

Se liguem nessa assistência do Milos Teodosic lá na Itália. ??????????pic.twitter.com/K4phrKO5LQ — NBA do Povo ?????? #NBAPlayoffs (@NBAdoPovo) November 22, 2020