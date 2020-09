Pau Gasol anuncia nascimento de filha e homenageia Kobe Bryant

Companheiro e amigo de Kobe Bryant nos Lakers, Pau Gasol fez uma homenagem ao falecido ex-colega de time e sua família ao anunciar o nascimento da filha ao lado da esposa, Cat McDonnel, no último domingo. O espanhol nomeou a nova menininha como Elisabet Gianna Gasol.

O nome do meio, Gianna, foi inspirado no nome da filha de Kobe que faleceu junto com o pai em acidente de helicóptero em janeiro deste ano. "Nossa pequena finalmente chegou! Ocorreu tudo bem e não poderíamos estar mais felizes. Elisabet Gianna Gasol, um nome muito significativo para nossa super-bonita filha", escreveu Pau Gasol na legenda da foto que postou nas redes sociais.

Nuestra pequeña ya está con nosotros! Todo ha ido muy bien y no podemos estar más felices!! Elisabet Gianna Gasol , un nombre con mucho significado para nuestra preciosa hija!! ❤️‍‍ #Padredeniña pic.twitter.com/wag4CuDxS7 — Pau Gasol (@paugasol) September 13, 2020

Na postagem, Pau ainda utilizou a hashtag 'pai de menina', algo que Kobe sempre fazia. Vanessa Bryant, viúva de Kobe, comentou na postagem felicitando o nascimento e dizendo que ama os três membros da família.

Gasol e Kobe jogaram juntos no Lakers entre 2008 e 2014, período no qual foram bicampeões da liga juntos. Nesta época, os dois desenvolveram uma forte amizade. Tanto que, neste ano, Pau Gasol escolheu passar o aniversário de 40 anos junto com Vanessa, e as três filhas ainda vivas dele, Natalia, Bianka e Capri.