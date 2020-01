Petição para que Kobe vire logo da NBA ultrapassa 2 milhões de assinaturas

Mais de 2 milhões de pessoas assinaram uma petição online para usar a imagem de Kobe Bryant como novo logotipo da National Basketball Association (NBA) após a morte do astro do Los Angeles Lakers no domingo.

Bryant, um dos maiores jogadores de todos os tempos da NBA, e sua filha de 13 anos estavam entre as nove pessoas que morreram no domingo em acidente de helicóptero nos arredores da cidade de Calabasas, na Califórnia. A Change.org disse que a petição, assinada por celebridades como Snoop Dogg, Justin Bieber e Usher, é a que mais cresce em seu site e a primeira de 2020 a alcançar 1 milhão de assinaturas em qualquer lugar do mundo.

"Com a morte prematura e inesperada do grande Kobe Bryant, assine esta petição na tentativa de imortalizá-lo para sempre como o novo logotipo da NBA", diz a petição, criada pelo fã de Bryant de 16 anos Nick Moghtader, de Vancouver.

O atual logo da NBA, introduzido em 1969, apresenta a silhueta do astro do Lakers e membro do Hall da Fama do Basquete Jerry West batendo bola com a mão esquerda.

A NBA não respondeu imediatamente quando solicitada a comentar a petição, que tinha 1,9 milhão de assinaturas até 14h05 (horário de Brasília) na terça-feira.

Bryant, que se aposentou do basquete profissional em 2016, jogou todas as suas 20 temporadas da NBA no Lakers e conquistou cinco campeonatos da NBA./Com informações da agência Reuters