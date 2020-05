Primeiro tênis Air Jordan de Michael Jordan será leiloado na Sotheby's

Um par de tênis autografado e usado pela lenda do basquete Michael Jordan entrou em leilão na Sotheby’s nesta sexta-feira, em um teste para o mercado de tênis como item de coleção altamente valorizado. O Air Jordan 1s, projetado para Jordan em 1985 e o primeiro tênis com assinatura, deve arrecadar entre US$ 100 mil (R$ 583 mil) e 150 mil (R$ 875,3 mil) no leilão online que termina em 17 de maio, informou a Sotheby’s em Nova York.

A Sotheby’s, mais conhecida por vender arte multimilionária, realizou no ano passado seu primeiro leilão inteiramente dedicado a tênis. O evento estabeleceu um novo recorde mundial de 437.500 dólares para um par de tênis de corrida Nike 1972, conhecido como “Moon Shoe”.

O tênis branco, preto e vermelho Air Jordan 1 tem cadarços vermelhos, é autografado por Jordan e mostra desgaste de uso pelo ex-jogador do Chicago Bulls. Como a maioria dos tênis de basquete de Jordan, ele tem tamanhos diferentes – 13 (45 no Brasil) no esquerdo e 13,5 no direito, disse a Sotheby’s.

O calçado está sendo vendido pelo colecionador Jordan Geller, fundador do museu de tênis Shoezeum, onde estava exposto anteriormente em Las Vegas. Era a “joia da coroa” do museu, atraindo fãs e colecionadores de todo o mundo, segundo Geller.

O leilão coincide com o 35º aniversário da marca Air Jordan e com a exibição do último episódio do documentário da ESPN “The Last Dance” sobre o Chicago Bulls e Jordan.

“Com toda a empolgação em torno de Michael Jordan e ‘The Last Dance’, minha esposa e eu decidimos que é hora de deixar o tênis encontrar um novo lar”, disse Geller em comunicado.