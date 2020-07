Skinny Melo: Novo físico de Carmelo refleta sua posição na volta da NBA

Carmelo Anthony pode não ser o melhor jogador da NBA, mas com certeza é um dos mais falados. Foi tido como a 'esperança' de retomada do New York Knicks por muitos anos, mas acabou sendo trocado, negociado e até encostado na liga. Hoje, vive novos ares defendendo o Portland Trail Blazers.

O veterano de 36 anos segue para a sua reta final de carreira ainda sem um título na liga, mas se mostra disposto e esforçado em busca de um. Com os jogos retornando no fim do mês, Melo apareceu bastante magro nos treinos dos Blazers na 'bolha' em Orlando, o que implica na sua dedicação em ajudar a equipe no objetivo maior.

"Todo verão me dão um diferente nome", disse Anthony nesta sexta-feira. "Essa vez é Skinny Melo. Já teve o Hoodie Melo, USA Melo, entre tantos outros por aí. Mas no fim do dia, eu sou eu mesmo."

Quando chegou à franquia de Portland, seu estado físico era mais "robusto". Hoje, visivelmente mais magro, deverá atuar em uma posição mais conveniente. Muito também devido ao retorno dos homens pesados de garrafão, Jusuf Nurkic e Zach Collins. De ala-pivô, sua última função quando atuava no Oklahoma City Thunder, voltará ao lugar de ala, tarefa que desempenhou na maior parte de sua carreira.

"Para mim, eu tinha isso no fundo da minha mente, uma vez que o técnico me disse que estaria voltando para a posição de 3", explicou Carmelo. "Eu meio que me desafiei a reduzir o peso onde eu me sinto confortável jogando de 3, confortável correndo ao redor e usando coisas que eu consigo no nosso sistema de jogo."

Anthony disse ainda que foi uma grande motivação para voltar exatamente para este peso, o que gira em torno de 100 quilos, algo que não tem desde aproximadamente o início de sua carreira. "Em quadra, me sinto bem, me sinto leve. Tudo isso foi parte do plano", finalizou.