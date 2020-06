Steve Kerr diz ter lembrança diferente de briga com Jordan da descrita em série

O ex-jogador de basquete e atualmente técnico do Golden State Warriors Steve Kerr se tornou mais um a citar coisas ditas por Michael Jordan durante a série documental 'The Last Dance' como não sendo verdadeira. Em participação durante um podcast, Kerr deu uma versão diferente da do ex-colega para a briga física que tiveram durante um treino do Chicago Bulls.

Segundo Jordan, o técnico Phil Jackson estava presente e o tirou do treino após o ocorrido, mas as lembranças de Kerr são outras. "Eu tenho uma memória diferente da que o Michael falou. O que eu me lembro é que o Phil tinha ido lá para cima, para o escritório dele enquanto estávamos brigando porque ele tinha que atender uma ligação de alguém da liga ou algo, e foi quando nós brigamos", relatou o técnico do Warriors.

"Então, o Phil desceu para ver o que estava acontecendp. E eu me lembro dele vir até mim e dizer: 'você vai ter que limpar isso aí'. Aí eu respondi: 'meu olho ou minha relação com o Michael?'", finalizou Kerr no 'Green Light Podcast'.

Na descrição de Jordan na série, Phil Jackson estava presente quando ele fez uma falta forte em Kerr, que retrucou dando-lhe um soco no peito. Jordan, então, deu um soco no olho de Kerr, antes dos dois serem separados.

Além de Kerr, outros ex-jogadores não gostaram da série. Horace Grant definiu 'The Last Dance' como sendo 90% mentira, por não ter outras versões além das de Jordan, e Scottie Pippen teria ficado irritado com Jordan chamando-o de egoísta por ter se recusado a jogar durante alguns meses em 1998 por um conflito salarial com o Bulls.