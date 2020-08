Tênis de Michael Jordan é leiloado por mais de R$ 3 milhões nos EUA

São os tênis mais caros já leiloados na história: um par de Nike Air Jordan 1, usados pela estrela do basquete Michael Jordan, foram vendidos por 615.000 dólares (R$ 3,3 milhões) informou na última sexta-feira a casa de leilões Christie's de Nova York.

Os tênis, que não alcançaram o preço estimado de 650.000 a 850.000 dólares, foram usados por Jordan em 25 de agosto de 1985 em uma partida de exibição da Nike em Trieste, na Itália, onde o astro enterrou a bola com tanta força que quebrou a tabela da cesta em mil pedaços.

O tênis do pê esquerdo tem até um pedaço de vidro da tabela preso na sola. "Foi um momento icônico da história do esporte", declarou à AFP Caitlin Donovan, chefe de vendas da Christie's em Nova York, que organizou o leilão virtual em colaboração com a Stadium Goods.

Com este par de tênis tamanho 13,5 (46,5 no Brasil) e nas cores do Chicago Bulls (branco, vermelho e preto), Jordan anotou 30 pontos na partida.

Desde então, lembrou Donovan, a Nike criou vários modelos inspirados neste par, "mas este é o original" e os dois sapatos têm a assinatura de Jordan.

O tênis quebrou o recorde que pertencia a outro par de calçados Air Jordan 1 -o modelo mais emblemático de sua geração- fabricados para Jordan em 1985 e assinados pela lenda da NBA, que haviam sido vendidos em 17 de maio pela Sotheby's por 560.000 dólares.

"Estamos emocionados pelo forte resultado e por sermos parte outra vez de um novo recorde no leilão de sapatos", comemorou John McPheters, cofundador e diretor executivo da Stadium Goods.