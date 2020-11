Tênis usado por Michael Jordan em seu primeiro título na NBA vai a leilão

O tênis usado pela lenda do basquete Michael Jordan em seu primeiro título da NBA irá a leilão. O par de calçados foi dado de presente para Sonny Vaccaro, ex-executivo de uma grande marca de materiais esportivos, após a temporada de 1991.

"Estes Air Jordans representam o momento em que ele se tornou o atleta mais icônico do planeta", diz Vaccaro. O tênis é preto com detalhes em vermelho e apresenta uma marca que o classifica como "amostra do jogador", comprovando que o calçado não foi produzido comercialmente. Além de estar autografado por Jordan.

"Em minha carreira de seis décadas no basquete tive a sorte de passar sete anos trabalhando com Michael Jordan durante meu tempo na Nike, e estes 'Air Jordans' representam o momento em que ele se tornou o atleta mais icônico do planeta, bem como o culminar da minha carreira e amizade com Jordan", complementou o ex-executivo.

O amigo de Jordan pretende arrecadar entre US$ 500 mil e US$ 700 mil (R$ 2,7 e R$ 4 milhões) com a venda do tênis. Se o arremate ultrapassar os US$ 615 mil, será o maior valor já pago por um tênis durante um leilão.