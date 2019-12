Tricampeão da NBA comenta relacionamento com filho gay de 12 anos

Dwyane Wade, tricampeão da NBA pelo Miami Heat, comentou sobre a sua relação com o filho Zion, de 12 anos, que assumiu ser gay. O ex-jogador explicou sobre o processo de aceitação e criticou o preconceito contra a comunidade LGBTQ+.

"Eu tive que me olhar no espelho quando meu filho tinha 3 anos e eu e minha esposa começamos a perceber que ele não estava na mesma sintonia de um menino como Zaire (outro filho de Wade). Eu tive que me olhar no espelho e dizer: "E se o seu filho voltar para casa e disser que é gay? O que você vai fazer? Como vai ser? Como vai agir? Não é sobre ele. Ele sabe quem ele é. É sobre você. Quem é você?", disse Wade em entrevista aos ex-atletas Matt Barnes e Stephen Jackson durante o podcast "All the Smokes".

Durante o processo de aceitação, Wade destacou o papel de sua esposa. "Eu cresci em uma mesma perspectiva de muitas pessoas que são um pouco ignorantes. E você conhece pessoas durante a vida que te ajudam a tirar esses óculos e colocar outros para você ver a vida com lentes diferentes. Foi isso que a minha esposa fez. Então, tem sido muito legal", disse.

Recentemente, o astro do basquete recebeu diversas mensagens nas redes sociais após sua esposa publicar uma foto de Zion com roupas artefatos considerados "femininos". "Quando eu respondo a certas coisas nas redes sociais, eu não respondo porque feriu os meus sentimentos. Eu respondo porque entendo a minha plataforma, entendo que falo por pessoas que não têm a mesma voz que eu. Eu falo por muitos da comunidade LGBTQ+. Nesse processo, vai ter muita negatividade, muito ódio. E não é só pela sexualidade do meu filho, mas por ser também um jovem negro e com tudo que vem com isso", explica.

Além de Zion, Wade é pai de Zaire, de 17 anos, e Xavier Zecharian, de 6 anos. Ele afirma que todos eles são livres para fazer as próprias escolhas e ressalta o papel da família. "Primeiramente, você não fala sobre ter força e confiança. Meu filho de 12 anos tem muito mais do que eu. Você pode aprender algo com as crianças. Eu e minha esposa fazemos questão de que eles entendam o poder de suas vozes. Nós queremos que eles sejam o que eles quiserem ser nesse mundo. É o nosso objetivo. Eu vi a transformação na vida do meu filho e nada mudou no meu amor, nada mudou nas minhas responsabilidades. O que eu tenho que fazer agora é me educar mais. É o meu trabalho".