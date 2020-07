TV Bandeirantes anuncia que vai transmitir clássico de Los Angeles na NBA

A TV Bandeirantes confirmou que irá continuar a transmitir os jogos desta temporada da NBA e as transmissões começam nesta quinta-feira, a partir das 22h45, com o duelo entre Los Angeles Clippers e Los Angeles Lakers, duas das melhores equipes da temporada.

Os Lakers lideram a Conferência Oeste com 49 vitórias. Já os Clippers, que aparecem na segunda posição, venceram 44 vezes. Além da Band, os canais ESPN e SporTV também vão transmitir a maioria dos jogos. Já pela internet, é possível assistir todos os jogos pela NBA League Pass, serviço de streaming pago.

No domingo, a Band vai passar Sacramento Kings x Orlando Magic a partir das 19h30. Os Kings ocupam o 11º lugar na Conferência Oeste, com apenas 28 vitórias e 36 derrotas, enquanto os Magics seguem na oitava posição, com 30 vitórias e 35 derrotas. Os dois times lutam por uma vaga nos playoffs.

Os confrontos terão narração de Ivan Bruno, com comentários de Álvaro José, Danilo Castro e Eduardo Barão, que traz as informações direto dos Estados Unidos.