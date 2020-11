Última camisa de Jordan na NBA vai a leilão e pode custar R$ 2,7 milhões

A última camisa usada por Michael Jordan na NBA será leiolada e o valor pode chegar a US$ 500 mil (cerca de R$ 2,7 milhões), segundo a expectativa informada pelo site TMZ. A camisa foi vestida por Jordan no dia 16 de abril de 2003, no jogo entre Washington Wizards e Philadelphia 76'ers.

A camisa pertence a um empresário do ramo de serviço de limusines. Ele é amigo de Jordan e ganhou o uniforme do próprio astro. Já o leilão será organizado pela Goldin Auctions, uma empresa especializada.

Jordan se aposentou no Washington Wizards, mas fez história no basquete atuando pelo Chicago Bulls, sendo seis vezes campeão da NBA e cinco vezes eleito o melhor jogador da temporada. Nos Wizards, porém, ele atuou em duas temporadas e não conseguiu levar o time aos play offs.