Vanessa Bryant, viúva de Kobe, revela tatuagem em memória à filha e marido

Vanessa Bryant revelou, na última quarta-feira (10), ter feito duas tatuagens em memória de Kobe e Gianna Bryant, marido e filha falecidos num trágico acidente de helicóptero no início do ano. A homenagem a Kobe foi feita em seu pescoço, enquanto à Gianna foi grava em seu pulso.

Os vídeos, no entanto, não são recentes. Ambas as tatuagens feitas pela viúva foram realizadas em fevereiro. A primeira publicação é destinada a Gianna, que morreu aos 13 anos. Na legenda do vídeo, Vanessa escreveu “Gigi” e, ao lado, colocou um coração.

Na postagem seguinte, referente a Kobe, Vanessa escreveu: "Eu queria que a doce mensagem do Kobe Bryant fosse transferida para mim”. As duas tatuagens foram feitas pelo tatuador californiano Nikko Hurtado, especialista em retratos coloridos.

Kobe Bryant é considerado um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. Ao longo de sua carreira conquistou cinco títulos da NBA, com o Los Angeles Lakers, e duas medalhas olímpicas pela seleção de basquete dos Estados Unidos.