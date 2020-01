Vídeo: Neymar faz homenagem a Kobe Bryant ao comemorar gol

Neymar fez os dois gols na vitória do PSG sobre o Lille, neste domingo. Ao comemorar o segundo, o brasileiro teve um bonito gesto e homenageou Kobe Bryant, lenda do basquete e ídolo do Los Angeles Lakers que faleceu em um acidente de helicóptero pouco antes da partida do Campeonato Francês começar.

No primeiro tempo, Neymar fez um bonito gol ao abrir o placar. O brasileiro deve ter sido informado da morte de Bryant durante o intervalo, tanto que, na segunda etapa, converteu pênalti e foi até uma câmera fazendo o número 2 em uma mão e o 4 em outra. O brasileiro também se manifestou nas redes sociais após a partida.

Após marcar o segundo gol no jogo, @neymarjr prestou sua homenagem a Kobe Bryant. Que o ídolo do esporte descanse em paz. pic.twitter.com/YxWMeWvpHF — DAZN BRA (@DAZN_BRA) January 26, 2020

O 24 foi um dos números que Kobe Bryant utilizou durante sua longa carreira no Los Angeles Lakers - o outro foi o 8. Neymar já havia se encontrado com Kobe em vida e demonstrado sua admiração pelo jogador de basquete, que considera um de seus ídolos no esporte.

Kobe estava em um helicóptero que caiu em Calabasas, na Califórnia. Ele se encaminhava a um jogo de basquete da filha, Gianna, que também estava na aeronave e faleceu no acidente. Além dos dois, outras sete pessoas pereceram na tragédia.

Kobe foi campeão da NBA cinco vezes e eleito MVP (jogador mais valioso) na temporada 2007-08. Ele é considerado um dos maiores da história do esporte, e é atualmente o quarto maior pontuador da história da principal liga do esporte no mundo.