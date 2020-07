Shaquille O'Neal para em rodovia e ajuda motorista com pneu furado

Já pensou em receber ajuda de um dos maiores astros da NBA? Uma mulher que teve seu pneu furado em uma rodovia no estado norte-americano da Flórida recebeu apoio de Shaquille O'Neal. O ex-atleta do Orlando Magic parou o seu carro no acostamento para prestar socorro e só deixou o local após a presença da polícia.

A ação foi registrada pela câmera do carro dos policiais na última segunda-feira. "Shaquille O'Neal viajava pelo condado de Alachua na I-75 quando testemunhou um acidente. Ele parou para checar o bem-estar da motorista e ficou com ela até o reforço policial chegar. Ele primeiro foi ao encontro dos agentes Purigton e Dillon antes de seguir seu rumo", diz a legenda de vídeo publicado pela polícia.

A lenda do basquete já ajudou outros motoristas. Em 2018, ele prestou apoio a um grupo de crianças envolvidas em um acidente de carro.