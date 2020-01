Vídeo: técnico agride torcedor em jogo de basquete na China

Memi Becirovic, esloveno que treina o time chinês Jiangsu Dragons, chegou às vias de fato com um torcedor durante um jogo da equipe. As imagens mostram o fã sendo rude com uma mulher que, acredita-se, era a esposa do treinador.

O torcedor parecia claramente exaltado, fazendo gestos em direção a Lance Stephenson, jogador do Liaoning Flying Leopards Posteriormente, ele discute com uma mulher e aparenta gritar com ela.

Na sequência, Becirovic vai até o lado da quadra para conversar com o homem, os dois discutem e o treinador agride o torcedor com um tapa no rosto. O técnico tenta agarrar o pescoço do fã, mas rapidamente eles são separados. Assista o vídeo.