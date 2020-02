Zion Williamson danifica tabela com enterrada durante Jogo dos Calouros

O United Center, casa do Chicago Bulls, mostrou nesta sexta-feira não ter tabelas que sejam capazes de suportar para a agressividade de Zion Williamson. Depois de receber um passe de Trae Young, do Atlanta Hawks, o novato do New Orleans Pelicans concluiu a jogada com uma enterrada com as duas mãos que danificou a tabela e entortou o aro.

A partida faz parte de uma das festividades do tradicional All-Star Weekend da NBA, em que diversas atrações são organizadas envolvendo os jogadores da liga. Na ocasião, Williamson fez parte do Time dos Estados Unidos, que jogou contra o Time do Mundo. O duelo é composto apenas por calouros e jogadores em seu segundo ano na entidade.

No intervalo do Jogo dos Calouros (Rising Stars Challenge em inglês), funcionários do United Center tiveram que usar uma escada para realinhar a tabela, visivelmente torta após a jogada de Williamson. Depois do jogo, o jogador disse que ouviu de seus colegas de time de que tinha feito estrago. Completou ainda falando que não ouviu som nenhum de algo se quebrando quando fez a enterrada.

"Quando nós fomos para o intervalo e meus colegas começaram a me falar sobre aquilo... Eu não sei qual dunk que foi, mas eu não acho que fui eu", comentou. E não foi apenas uma enterrada que fez com que os presentes no ginásio ficassem de pé. "Honestamente, foi muito doido."

O Time dos Estados Unidos acabou a noite vitorioso por 151 a 131 sobre o Time Mundo. Além desta partida, aconteceu também o Jogo das Celebridades. Neste sábado, acontecem os tradicionais Torneio de Enterradas, Torneio de 3 Pontos e o Desafio de Habilidades. No domingo, finalizando o evento, ocorre o tão aguardado Jogo das Estrelas, em que o Time LeBron encara o Time Giannis.