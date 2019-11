116 horas de viagem por R$ 10? Promoção leva torcida do Fla para Lima de ônibus

Encarar uma viagem de 166 horas por R$ 10 será realidade para alguns torcedores do Flamengo. A Buser, patrocinadora do clube rubro-negro, vai disponibilizar passagens para torcedores que forem acompanhar a final da Libertadores, no dia 23 de novembro, em Lima, no Peru.

A empresa vai disponibilizar uma lista de espera online para quem já comprou os ingressos da finalíssima. "É uma honra fazer o transporte desses torcedores que estão saindo Brasil em busca do grande título. A plataforma une a ideia de desbravar as estradas vivenciando bons momentos", disse o CEO Marcelo Abritta.

Após a decisão da competição ser transferida de Santiago para Lima por causa dos protestos violentos ocorridos no Chile nas últimas semanas, muitos torcedores enfrentam dificuldades para mudar ou comprar seus voos. Uma linha extra e única da empresa faz o roteiro entre Rio de Janeiro e Lima, com saída no dia 16, pelo valor de R$ 2.160 (ida e volta).

Além da promoção a R$ 10, a empresa também vai realizar um sorteio nas redes sociais para a torcida do Flamengo. Serão quatro combos disponibilizados, que incluem transporte, seguro-viagem, estadia, ingressos com direito a um acompanhante.

Viajar para Lima de ônibus vale a pena?

Apesar de ser uma viagem cansativa, pode ser uma experiência única. O torcedor terá a oportunidade de apreciar diferentes paisagens, ver a Cordilheira dos Andes, conhecer a cidade e sair da rotina. São 6.035 quilômetros para curtir uma nova aventura.