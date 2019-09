17 motivos para Messi ter superado CR7 e Van Dijk, segundo o Barcelona

Lionel Messi foi eleito o melhor jogador do mundo nesta segunda-feira. O argentino garantiu a premiação da Fifa desbancando o rival Cristiano Ronaldo e Van Dijk. Para justificar a nomeação, o Barcelona listou 17 motivos para explicar porque o seu craque merece o prêmio.

A seguir, veja os tópicos destacados no site do Barcelona:

1º - Títulos do Campeonato Espanhol e da Supercopa da Espanha

Messi chegou a 34 títulos com o Barcelona, o maior vencedor da história do clube.

2º - Artilheiro do Campeonato Espanhol

Messi fez 36 gols em 34 jogos pela LaLiga na temporada passada, liderando o Barcelona ao seu 26º título na história.

3º - Vencedor da chuteira de ouro

Messi não foi apenas o artilheiro no Campeonato Espanhol, mas venceu também como maior artilheiro da Europa pela terceira temporada consecutiva e a sexta na história.

4º - Artilheiro da UEFA Champions League

Messi liderou a lista de artilheiros na principal competição entre clubes da Europa da temporada passada com 12 gols em 10 jogos.

5º - Gol de Nº 600 pelo Barcelona

Messi não apenas chegou à marca histórica pelo clube como ultrapassou ela.

6º - Mais gols de falta nas principais ligas europeias

Messi marcou seis gols em cobranças de falta no Campeonato Espanhol, mais que qualquer outro jogador na Espanha, França, Itália, Alemanha e Inglaterra. São oito se contarmos a Champions League.

7º - Gol de Nº 400 em La Liga

Messi chegou ao gol de número 400 na história do Campeonato Espanhol.

8º - 50 gols ou + pela 6ª vez na carreira

Por todas as competições, Messi chegou a 51 gols na temporada. É a sexta vez que o argentino alcança a marca na carreira. 36 pelo Espanhol, 12 na Champions e 3 na Copa do Rei.

9º - Recorde de mais vitórias na história da La Liga

Messi superou o ex-goleiro do Real Madrid Iker Casillas e se tornou o jogador com mais vitórias na história de La Liga. O recorde era de 334.

10º - Mais vitórias na história do Barcelona

Messi passou Xavi e chegou ao número de 477 vitórias pelo clube em todas as competições.

11º - Mais títulos de La Liga na história do Barcelona

Messi chegou ao seu 10º título de Campeonato Espanhol pelo Barcelona, um recorde na história do clube. Ele está a dois de igualar Francisco Gento, do Real Madrid, que tem 12 e é o maior no futebol espanhol.

12º - Mais assistências na La Liga

Messi, além de maior artilheiro da última edição do Campeonato Espanhol, foi também o líder em assistências com 13.

13º - Medalha de bronze na Copa América

Messi liderou a Argentina até a semifinal da Copa América, quando caíram para o Brasil e ganharam do Chile para ficarem com a terceira posição

14º - 20 gols ou + em La Liga pela 11ª temporada seguida

Messi é o único jogador a conseguir tal feito. Superou a marca de 20 gols em todas as temporadas desde 2008/2009.

15º - Mais de 50 gols na Copa do Rei

Com os três marcados na edição passada, Messi chegou ao total de 51 gols na história da Copa do Rei, ficando atrás apenas de Josep Samitier, que tem 64 pelo clube catalão.

16º - 50 hat-tricks

Messi chegou a 50 hat-tricks como jogador profissional nessa temporada ao marcar 3 contra o Sevilla. São 44 pelo Barcelona e 6 pela Argentina.

17º - Primeiro jogador a marcar em seis finais de Copa do Rei

O gol de Messi contra o Valencia tornou o argentino o único a marcar em seis finais do torneio. Foi o único tento que não resultou em título para o Barça