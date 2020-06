'50 anos do Tri': ESPN exibe programa sobre o título do Brasil em 1970 

A campanha do Brasil na Copa do Mundo de 1970 ganhou um programa especial na ESPN Brasil. Chamado de "50 anos do Tri: o mapa da Jules Rimet", a atração vai ao ar nesta sexta-feira às 21h.

Os fãs de futebol poderão relembrar momentos da seleção brasileira sob o comando do treinador Zagallo e com craques como Pelé, Carlos Alberto, Tostão, Gerson, Rivellino e Jairzinho.

O programa será apresentado por André Plihal e terá a participação de Carlos Alberto Parreira, preparador físico e observador dos adversários do Brasil naquela ocasião, além de contar com os jornalistas como Paulo Calçade, Renato Rodrigues e Rafael Valente.