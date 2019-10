À la Gabigol! Martinelli leva fãs à loucura e ganha apelido no Arsenal: 'Gabi Goal'

O atacante brasileiro Gabriel Martinelli, contratado pelo Arsenal em julho deste ano, segue confirmando o seu favoritismo como titular no clube londrino. Nesta quinta-feira, ele balançou as redes duas vezes na partida contra o Standard Liège, pela Liga Europa, e ganhou o apelido de "Gabi Goal".

Nas redes sociais, o Twitter oficial do Arsenal foi à loucura com os gols marcados pelo garoto contratado do Ituano. Ele também havia balançado as redes duas vezes em sua estreia como titular pela equipe. "GABI GOOOAAAAAAAALLLLL!", escreveu o clube. Confira o post:

Nos comentários da publicação, brasileiros lembraram de Gabigol, artilheiro do Brasil em 2019 com 32 gols. Veja uma das reações:

Contabilizando a partida desta quinta-feira, Martinelli já marca mais gols do que jogos com a camisa do Arsenal: são quatro tentos em três partidas.

Martinelli foi contratado pelo Arsenal em transferência feita pelo Ituano. O jovem, de 2018, foi eleito a revelação da última edição do Campeonato Paulista. Os detalhes financeiros da transação não foram revelados, mas na imprensa inglesa especulam que o clube londrino investiu 6 milhões de libras (quase R$ 30 milhões) em sua aquisição.