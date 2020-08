Abelha obriga De Jong a jogar com a mão enfaixada na Liga dos Campeões

O meio-campo do Barcelona Frenkie De Jong foi picado por uma abelha e por isso jogou o último confronto das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Napoli, no último sábado, com a mão enfaixada. O uso da proteção, até então, era um mistério.

Foi a namorada do jogador, Mikky Kiemeney, quem revelou o que aconteceu. Ela publicou, em seu perfil do Instagram, uma foto da mão de De Jong bastante inchada e ao redor da imagem inseriu alguns emojis de abelhas, dando a entender que o meio-campo havia sido picado.

Durante junho e julho o jogador ficou afastado dos gramados por conta de uma lesão no joelho. Isso fez com que alguns torcedores do Barcelona buscassem encontrar alguma relação entre a lesão e a presença da proteção na mão do meio-campo, mas sem sucesso.

A picada, no entanto, não atrapalhou o jogador. De Jong fez uma de suas melhores atuações na temporada e ajudou o Barcelona a vencer os italianos por 3 a 1. Agora, o clube catalão enfrentará o Bayern de Munique. O jogo será válido pelas quartas de final do torneio e acontecerá na próxima sexta-feira, às 16 horas (de Brasília), em Lisboa.