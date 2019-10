Enxame de abelhas paralisa jogo entre São Paulo e Fortaleza no Pacaembu

Um episódio inusitado aconteceu durante o primeiro tempo da partida entre São Paulo e Fortaleza, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um enxame de abelhas se posicionou em uma das bandeirinhas de escanteio do campo, no lado do gol do time visitante, e chegou a paralisar por alguns minutos o jogo. O lateral Daniel Alves chegou a ser atacado pelos insetos antes de uma cobrança de escanteio e saiu do local.

O zagueiro Jackson, do Fortaleza, retirou a bandeirinha do campo e a balançou fora de campo para tentar espantar as abelhas.

A situação lembra o ocorrido na 15ª rodada, também envolvendo o Fortaleza, quando um enxame maior se instalou em uma das bandeirinhas de escanteio na partida contra o Internacional, na Arena Castelão. Na ocasião, as redes sociais criticaram como os bombeiros cuidaram do problema, aplicando veneno e matando as abelhas.

Veja abaixo a repercussão do ocorrido no Pacaembu.

As abelhas dominaram a bandeirinha no Pacaembu pic.twitter.com/xCmGibH4Mx — Diário de torcedor (@tweettorcidas) October 5, 2019

Abelhas em Campo, jogo parado! pic.twitter.com/N9WZ2ds1vp — Walter Luiz SPFC (@walterluiztico) October 5, 2019

Jogo paralisado, enxame de abelhas na bandeirinha de escanteio, é mole? Dani Alves já tomou uma picada — Sombra (@sombra97fm) October 5, 2019

O zagueiro Jackson, do Fortaleza, foi cheio de coragem para retirar a bandeirinha de escanteio. Mas só pode rolar jogo com a bandeirinha no lugar. Ela foi recolocada e: as abelhas voltaram! pic.twitter.com/JW3Yv1lYaC — HTE Sports (@HTE__Sports) October 5, 2019