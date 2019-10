Abraço marca reencontro entre Maradona e Caniggia, carrascos do Brasil em 1990

Diego Maradona, atual técnico do Gimnasia y Esgrima, se reencontrou com o ex-companheiro de seleção argentina, o atacante Claudio Caniggia. Parceiros nas Copas de 1990 e 1994, eles se abraçaram no vestiário antes do duelo com o River Plate, no sábado, pela Superliga Argentina.

Os jornais argentinos destacaram o encontro de uma das principais duplas da história do futebol do país. Caniggia foi o responsável pela eliminação do Brasil na Copa de 1990. Foi dele o gol, após tabela com Maradona, da vitória da Argentina por 1 a 0 nas oitavas de final.

Ese abrazo del alma, en el Bosque.. pic.twitter.com/HklbEaiFzH — Mariano Berón Ⓜ️ (@MarianoBeron) September 30, 2019

Caniggia já havia tentado reencontrar Maradona na partida do Gimnasia contra Racing, mas não conseguiu conversar com o amigo. Maradona não começou bem os trabalhos no clube argentino.

O eterno craque do país perdeu seus três primeiros jogos e a equipe ocupa a lanterna do Campeonato Argentino. No sábado, o Gimnasia perdeu para os reservas do River Plate por 2 a 0.